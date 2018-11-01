2018-11-01T08:58:28+03:00
Общество

Жителей Кемерова просят помочь спасенному пеликану

Птица нуждается в еде
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Наталья Ивлева / "ВКонтакте"Фото: Наталья Ивлева / "ВКонтакте"
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В кемеровском центре помощи диким и экзотическим животным появилась редкая для Кузбасса птица – пеликан. Истощенное животное нуждается в еде.

Пеликана обнаружили в Чебулинском районе и оттуда привезли в кемеровский центр. Специалисты установили, что у птицы истощение, поэтому ей требуется усиленное питание.

«Несмотря на то, что пеликан сейчас в плохом состоянии тела (истощение, дегидратация, слабость), он все равно очень большой и очень хочет кушать. Он не слишком привередлив и будет рад, например, некрупному лещу, окуню, сазану, карпу», - сообщили в своей группе в социальной сети работники центра.

Специалисты надеются, что пеликан восстановится. После этого он поедет в соседнюю область, где его устроят на зимовку к остальным пеликанам.

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