В Кемерове автобус вез детскую футбольную команду с нарушениями

СЕГОДНЯ 09:05 2018-11-01T09:06:02+03:00

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В Кемерове инспекторы остановили автобус, который с нарушениями перевозил детскую футбольную команду. Теперь перевозчику грозит штраф в размере 100 тысяч рублей.

Сотрудники кемеровской Госавтоинспекции во время проверки детских автобусов обнаружили автобус, который вез детскую футбольную команду из Кемерова в Новокузнецк с нарушением правил. У водителя не было договора фрахтования.

В отношении юридического лица был составлен административный протокол. Предприятию грозит штраф в 100 тысяч рублей.

— Нарушение законодательства в области перевозки пассажиров — яркий пример безответственного отношения к своим обязательствам. Многие уже забыли, что в 2016 году на кузбасской трассе перевернулся микроавтобус, который по тому же маршруту перевозил юношескую команду спортсменов с соревнований. Тогда в результате аварии один ребенок погиб и семь пострадали, – отметил заместитель начальника ОГИБДД Кемерова Сергей. – Белов Мы не можем допустить подобных ситуаций, поэтому досконально проверяем перевозчиков на предмет технического состояния транспортных средств и на соответствие документов требованиям Закона.