2018-11-01T10:33:47+03:00
Общество

Зимой в Кузбассе можно будет кататься на 254 лыжных и 19 снегоходных трассах

При этом более 50 трасс заработают впервые
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: пресс-служба АКОФото: пресс-служба АКО
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Наступающая зима порадует любителей активного зимнего отдыха. В Кузбассе будет работать 254 лыжные и 19 снегоходных трасс.

Один из самых любимых и доступных видов зимнего отдыха – прогулки на лыжах. Именно поэтому в Кузбассе к уже привычным лыжным трассам в наступающем сезоне добавятся 47 новых. А для любителей катания на снегоходах в этом году открывается 19 трасс, из которых семь – новые. Кроме того, все муниципалитеты планируют заливать катки и хоккейные коробки.

- Катание на снегоходах как вид активного отдыха не так доступен, но имеет большие перспективы для развития активного туризма в регионе, - подчеркнул начальник департамента Антон Пятовский.

К слову, пример Александра Бессмертных, лыжника из Березовского, вдохновляет местных ребятишек на занятия спортом. Оттого-то в прошлом сезоне только благодаря пункту проката более девяти тысяч горожан приобщились к спорту. Сам же Бессмертных не раз говорил, что березовская лыжная база и трассы – идеальное место для начинающих лыжников. В нынешнем году здесь проложат лыжные трассы еще и в строящемся парке. А на стадионе «Березовец» появится не только лыжня, но и поле для игры в зимний мини-футбол, площадка для игры в хоккее и каток.

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