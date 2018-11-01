Зимой в Кузбассе можно будет кататься на 254 лыжных и 19 снегоходных трассах

СЕГОДНЯ 10:33 2018-11-01T10:33:47+03:00

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Наступающая зима порадует любителей активного зимнего отдыха. В Кузбассе будет работать 254 лыжные и 19 снегоходных трасс.

Один из самых любимых и доступных видов зимнего отдыха – прогулки на лыжах. Именно поэтому в Кузбассе к уже привычным лыжным трассам в наступающем сезоне добавятся 47 новых. А для любителей катания на снегоходах в этом году открывается 19 трасс, из которых семь – новые. Кроме того, все муниципалитеты планируют заливать катки и хоккейные коробки.

- Катание на снегоходах как вид активного отдыха не так доступен, но имеет большие перспективы для развития активного туризма в регионе, - подчеркнул начальник департамента Антон Пятовский.

К слову, пример Александра Бессмертных, лыжника из Березовского, вдохновляет местных ребятишек на занятия спортом. Оттого-то в прошлом сезоне только благодаря пункту проката более девяти тысяч горожан приобщились к спорту. Сам же Бессмертных не раз говорил, что березовская лыжная база и трассы – идеальное место для начинающих лыжников. В нынешнем году здесь проложат лыжные трассы еще и в строящемся парке. А на стадионе «Березовец» появится не только лыжня, но и поле для игры в зимний мини-футбол, площадка для игры в хоккее и каток.