В Кузбассе механик уронил часть БелАЗа на коллегу
На кузбасском разрезе механик уронил подвеску БелАЗа на своего коллегу. За нарушение правил безопасности мужчину штрафовали на 10 тысяч рублей.
Как установил Следственный комитет, в июле на угольном предприятии Прокопьевского района 30-летний механик руководил подъемными работами запчастей самосвала «БелАЗ». В нарушение правил техники безопасности механик, не имея права управления, сам управлял погрузчиком и поднимал металлическую подвеску, которая была закреплена с нарушениями. В результате подвеска упала, придавив 27-летнего слесаря по ремонту автомобилей. Коллеги вызвали «скорую помощь», с травмой живота рабочий был госпитализирован. Со следствием механик сотрудничал, вину признал полностью.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.