2018-11-01T11:48:38+03:00
Происшествия

В Кузбассе механик уронил часть БелАЗа на коллегу

Пострадавшего госпитализировали
Кирилл ЧАЩИН
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На кузбасском разрезе механик уронил подвеску БелАЗа на своего коллегу. За нарушение правил безопасности мужчину штрафовали на 10 тысяч рублей.

Как установил Следственный комитет, в июле на угольном предприятии Прокопьевского района 30-летний механик руководил подъемными работами запчастей самосвала «БелАЗ». В нарушение правил техники безопасности механик, не имея права управления, сам управлял погрузчиком и поднимал металлическую подвеску, которая была закреплена с нарушениями. В результате подвеска упала, придавив 27-летнего слесаря по ремонту автомобилей. Коллеги вызвали «скорую помощь», с травмой живота рабочий был госпитализирован. Со следствием механик сотрудничал, вину признал полностью.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

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