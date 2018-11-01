2018-11-01T12:09:59+03:00
Происшествия

В Новокузнецке разыскивают Игоря Коньшина

Мужчина пропал 15 сентября текущего года
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: ГУ МВД России по Кемеровской областиФото: ГУ МВД России по Кемеровской области
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В Новокузнецке разыскивают пропавшего без вести пропавшего Игоря Коньшина, 1960 года рождения мужчина пропал 15 сентября.

Сотрудники полиции, волонтеры, родные и близкие разыскивают Игоря Коньшина. В последний раз его видели 15 сентября. В тот день мужчина ушел из дома в Орджоникидзевском районе, и с тех пор о его судьбе ничего не известно.

Приметы пропавшего: на вид 55-60 лет, рост около 175 см, плотного телосложения, глаза серые, волос прямой седой короткий.

В день исчезновения мужчина был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку с подворотом, клетчатую рубашку с высоким воротником, рыболовные сапоги-«бродни».

Если вам известно местонахождение разыскиваемого, сообщите об этом сотрудникам полиции и родным и близким Игоря Коньшина.

Сделать это можно по телефонам: 8-(384-3)-74-14-93, 8-(384-3)-57-45-98 либо «02». Анонимность гарантируется.

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