2018-11-01T12:35:30+03:00
Происшествия

Из-за сбитого пешехода кузбассовец сжег бампер своей машины

Скрыть все следы преступления ему не удалось
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемеровской области сотрудники ГИБДД по горячим следам раскрыли «темное» ДТП.

В поселке Верх-Чебула случилась трагедия: под колесами автомобиля погибла женщина. Но страшнее всего было то, что виновник аварии скрылся с места ДТП. Правда, некоторые улики все-таки остались. Так, полицейские смоги установить, что водитель скорее всего находился за рулем отечественной «Лады» темного цвета, при этом колеса у автомобиля были шипованными. Этих улик оказалось достаточно для того, чтобы раскрыть «темное» ДТП.

Сотрудник полиции обошли все дворы и, в конце концов, обнаружили автомобиль с характерными для аварии повреждениями. Владельцем машины оказался 27-летний мужчина, уже не раз нарушавший Правила дорожного движения. После того, как он сбил женщину, автолюбитель не только скрылся с места преступления, но и принялся уничтожать улик. Мужчина снял с автомобиля поврежденные бампер и капот. Бампер он сжег, а капот спрятал под пол в одной из надворных построек.

Мужчина заявил, что испугался ответственности за ДТП. Сейчас в отношении него заведено уголовное дело, и мужчине грозит лишение сводоы на срок до пяти лет.

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