2018-11-01T13:17:17+03:00
Общество

С 17 ноября из Новокузнецка будет отправляться «Шерегеш-экспресс»

Такое название дали электропоезду, следующему до Чугунаша
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: пресс-служба администрации Кемеровской областиФото: пресс-служба администрации Кемеровской области
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Туристический поезд «Новокузнецк – Чугунаш» получил новое название «Шерегеш-экспресс».

В Кузбассе подвели итоги конкурса на лучшее название электропоезда, следующего до Чугунаша – именно оттуда можно быстро добраться до Шерегеша. Главным условием было придумать оригинальное название, в котором отражалась бы специфика поезда и узнавался образ кузбасского горнолыжного курорта.

Самым точным названием оказалось «Шерегеш-экспресс» - именно этот вариант был выбран среди 240 уникальных названий. К слову, участники конкурса предлагали называть электропоезд «Горный экспресс», «Едьте к Йети!», «Летяга», «Синичка», «Геш-экспресс», «Белая стрела», «Снежный поезд», «Йети-экспресс», «В гости к Йети». Победители же конкурса – Владисла Кузнецов из Новокузнецка и Татьяна Комарова из Томска – предложили дать электропоезду название «Геш-экспресс» и «Шерегешный экспресс». Два названия решили объединить – и получился «Шерегеш-эекспресс»!

- Оба победителя приглашены на открытие нового маршрута 17 ноября, где получат именные абонементные билеты на проезд в туристическом поезде на весь сезон 2018-2019, - сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

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