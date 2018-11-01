«Пешком быстрее»: Кемерово встал в десятибалльных пробках

СЕГОДНЯ 14:56 2018-11-01T14:56:50+03:00

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В четверг вечером, 1 ноября, Кемерово встал в десятибалльных пробках. Движение замедлено во всех районах города.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», труднее всего автомобилистам передвигаться по Центральному району. Серьезно замедленно движение про проспекту Кузнецкому от вокзала по Кузнецкого моста. Скорость на данном участке не превышает 7 километров в час. «Пешком быстрее» - заверяет нас сервис.

Замедлено движение от площади Советов в сторону Университетского моста и далее по проспекту Октябрьскому. Также затруднено движение по Притомскому проспекту, улице Терешковой от поворота на Лесную поляну до Соснового бульвара, пересечении улицы Нахимова и проспекта Шахтеров, улицы Дзержинского и проспекта Ленина. Свободней всего к 19.00 оказались дороги в Кировском районе.