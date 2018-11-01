2018-11-01T16:11:57+03:00
Происшествия

Житель Кузбасса насмерть сбил женщину и скрылся

После ДТП мужчина уничтожил улики
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиФото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Кузбассе 27-летний водитель насмерть сбил женщину. После ДТП он скрылся с места и уничтожил улики.

В полицию поступило сообщение, что в поселке Верх-Чебула неизвестный водитель сбил женщину и скрылся с места аварии. Прибывшие на место стражи порядка установили, что к аварии мог участвовать автомобиль Lada Granta темного цвета на шипованной резине. Полицейские обошли всех владельцев похожих машин. В гараже 27-летнего местного жителя правоохранители нашли «Ладу» с характерными повреждениями передней части. Оказалось, что водитель не раз нарушал правила дорожного движения. Его задержали.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель после аварии уничтожил улики. Он снял с машины и сжег разбитый бампер, спрятал помятый капот. Полицейские нашли капот под полом в одной из построек.

– Задержанный пояснил, будто не заметил женщину на проезжей части, а когда сбил ее, испугался ответственности, – отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.

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