2018-11-01T18:04:16+03:00
Общество

В Кузбассе служебный пес нашел пропавшего школьника

Ребенок находился в опасности
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиФото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Кузбассе служебный пес Нарзан нашел пропавшего 12-летнего мальчика. Стражи порядка спасли жизнь подростку.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Беловский» обратилась 59-летняя женщина и сообщила о пропаже внука.

- Она сообщила, что днем ее 12-летний внук ушел из дома и пропал. Бабушка рассказала, что мальчик плохо ориентируется на местности. Родственники безуспешно пытались найти школьника своими силами, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Стражи порядка начали поиски ребенка вместе с кинологом. Служебно-розыскная собака взяла след и привела полицейских к железной дороге. Проезжая вдоль путей, полицейские заметили пропавшего подростка, который шел по рельсам на встречу поезду. Полицейские бросились к ребенку и отвели него на безопасное расстояние.

Собака нашла пропавшего мальчика.

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