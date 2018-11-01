В Кемерове на остановке нашли труп женщины
Инцидент обсуждают пользователи соцсети
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В четверг вечером в Кемерове на остановке обнаружили тело женщины. Об этом сообщают пользователи соцсети.
В четверг в 19.41 в группе в «ВКонтакте» появилось анонимное сообщение об обнаружении тела женщины на улице Тухачевского.
«На остановке Палата, китайский рынок, труп женщины лет 45 и полиция. Фото сделать не смогла. Анонимно», – сообщил очевидец.
В комментариях к записи кемеровчанка Екатерина написала, что погибшей была ее знакомая. У нее оторвался тромб.
«Инна, царство тебе небесное. Осталось двое несовершенно летних детей», – написала Екатерина.