В Кемерове на остановке нашли труп женщины

СЕГОДНЯ 19:53 2018-11-01T19:53:32+03:00

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В четверг вечером в Кемерове на остановке обнаружили тело женщины. Об этом сообщают пользователи соцсети.

В четверг в 19.41 в группе в «ВКонтакте» появилось анонимное сообщение об обнаружении тела женщины на улице Тухачевского.

«На остановке Палата, китайский рынок, труп женщины лет 45 и полиция. Фото сделать не смогла. Анонимно», – сообщил очевидец.

В комментариях к записи кемеровчанка Екатерина написала, что погибшей была ее знакомая. У нее оторвался тромб.

«Инна, царство тебе небесное. Осталось двое несовершенно летних детей», – написала Екатерина.