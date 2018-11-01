2018-11-01T20:30:55+03:00
Общество

В Кузбассе прокурор добился ремонта детской площадки

Суд обязал властей привести площадку в порядок
Кирилл ЧАЩИН
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В Чебулинском районе прокурор добился ремонта опасной детской площадки. Суд обязал администрацию исправить нарушения.

Прокуратура Чебулинского района проверила администрацию Верх-Чебулинского городского поселения в части охраны жизни и здоровья детей на детских площадках. Проверка показала, что детская площадка во дворе дома в поселке Верх-Чебула не соответствует требованиям безопасности. Прокурор потребовал через суд администрацию устранить нарушения.

– Чебулинский районный суд обязал администрацию городского поселения оборудовать детскую игровую площадку в соответствии с требованиями ГОСТа и национальных стандартов, – отметили в прокуратуре.

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