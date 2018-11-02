2018-11-02T04:47:19+03:00
Общество

В Новокузнецке подешевели овощи и подорожали яйца

Цены на социально значимые продукты изменились
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: пресс-служба администрации города НовокузнецкаФото: пресс-служба администрации города Новокузнецка
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В новокузнецком отделе контроля цен и смет при администрации города рассказали о том, как изменились цены на социально значимые продукты питания. Как оказалось, часть из них стали стоить дешевле, а часть – подорожали.

По данным мониторинга за октябрь, снизились цены на овощи. Так, сильнее всего подешевела морковь – на 33,3процента. Дешевле стал стоить картофель – на 13,6 процент. Меньше теперь придется платить за лук и капусту– на 13,1 и 5,9процента соответственно.

При этом некоторые продукты подорожали: куриные яйца – на 6,3 процента, куриное мясо – на 2,2 процента и гречневая крупа – на 2,3 процента.

- На социально-значимые продовольственные товары, такие как масло сливочное, молоко, кефир, творог жирностью до 5%, хлеб пшеничный первого сорта, сметана 10% жирности, цены осталисьпрактически без изменений, - сообщает пресс-служба администрации города.

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