В Кузбассе родилось 19 «богатырей»

СЕГОДНЯ 03:24 2018-11-02T03:24:23+03:00

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В 2018 году в Кузбассе родилось 19 детей, чей вес превысил пять килограммов. Всего в регионе за девять месяцев родились более 11 тысяч детей.

За девять месяцев этого года в Кузбассе области родилось 11 803 малыша, из них 121 двойня, две тройни, сообщили в региональном отделении Фонда социального страхования. Средней вес и рост новорожденных составил 3,3 килограмма и 51 сантиметр. Вес 19 детей превысил пять килограммов, в рост 137 младенцев более 58 сантиметров.

За девять месяцев фонд перечислил больницам 196 миллионов 28 тысяч рублей. Из них 112 миллионов 962 тысяч пошли на медпомощь по родовспоможению в роддома.