Житель Кемерова покусал полицейского

СЕГОДНЯ 05:00 2018-11-02T05:00:13+03:00

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В Кемерове 42-летний мужчина покусал полицейского во время задержания. Перед этим горожанин обворовал родителей.

Как рассказали в СУ СК По Кемеровской области, в августе этого года жители частного дома Заводского района вызвали полицейских, заявив о краже строительного инструмента. Когда стражи порядка прибыли на место, 42-летний сын пенсионеров вылез на улицу через окно и попытался скрыться. Полицейские догнали его. Во время задержания мужчина укусил правоохранителя за плечо. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за применение насилия к представителю власти. Кроме того, выяснилось, что именно он вынес из дома инструмент и сдал в ломбард.