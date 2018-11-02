2018-11-02T05:00:13+03:00
Происшествия

Житель Кемерова покусал полицейского

Перед этим он обокрал родителей
Кирилл ЧАЩИН
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В Кемерове 42-летний мужчина покусал полицейского во время задержания. Перед этим горожанин обворовал родителей.

Как рассказали в СУ СК По Кемеровской области, в августе этого года жители частного дома Заводского района вызвали полицейских, заявив о краже строительного инструмента. Когда стражи порядка прибыли на место, 42-летний сын пенсионеров вылез на улицу через окно и попытался скрыться. Полицейские догнали его. Во время задержания мужчина укусил правоохранителя за плечо. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за применение насилия к представителю власти. Кроме того, выяснилось, что именно он вынес из дома инструмент и сдал в ломбард.

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