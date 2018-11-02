В Мариинске семья пенсионеров торговала опасным алкоголем

СЕГОДНЯ 05:29 2018-11-02T05:29:54+03:00

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В Мариинске семья пенсионеров продавала опасный для жизни алкоголь. Супруги уже привлекались к административной ответственности за торговлю, но не бросили это дело.

Установлено, что супруги приобрели спиртосодержащую жидкость в июне этого года и поочередно продавали ее местным жителям. Продавцов не смущало, что жидкость опасна для здоровья. Мало того, их уже ловили на торговле спиртом, но супругов это административное наказание не остановило.

В ходе мероприятия «Проверочная закупка» у 62-летнего местного жителя и его 61-летней супруги полицейские изъяли спиртосодержащую продукции. Экспертиза показала, что в ней содержатся вещества, опасные для здоровья, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Суд назначил супругам один год колонии условно с испытательным сроком в один год.