2018-11-02T05:29:54+03:00
Происшествия

В Мариинске семья пенсионеров торговала опасным алкоголем

Ранее супруги уже привлекались к ответственности, но продолжили торговлю
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Мариинске семья пенсионеров продавала опасный для жизни алкоголь. Супруги уже привлекались к административной ответственности за торговлю, но не бросили это дело.

Установлено, что супруги приобрели спиртосодержащую жидкость в июне этого года и поочередно продавали ее местным жителям. Продавцов не смущало, что жидкость опасна для здоровья. Мало того, их уже ловили на торговле спиртом, но супругов это административное наказание не остановило.

В ходе мероприятия «Проверочная закупка» у 62-летнего местного жителя и его 61-летней супруги полицейские изъяли спиртосодержащую продукции. Экспертиза показала, что в ней содержатся вещества, опасные для здоровья, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Суд назначил супругам один год колонии условно с испытательным сроком в один год.

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