2018-11-02T06:19:23+03:00
Происшествия

В Гурьевске осудили банду «волосатиков»

Восемь человек пять лет держали город в страхе
Екатерина БОРМОТОВА
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Архив "КП"Архив "КП"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Гурьевске вынесли приговор восьми участникам банды, которые называли себя «волосатиками». Пять лет они держали город в страхе, совершали грабежи, разбои и вымогательства.

Молодые люди сформировали организованную группу в 2008 году. Жертвами они выбирали людей, которые не стали бы обращаться в полицию, поскольку имеют наркотическую зависимость или по иным причинам. Потерпевшими по делу были признаны 10 человек. Свидетели рассказали, что в городе знали о существовании банды, все боялись ее участников, поэтому ничего не предпринимали. Преступники орудовали в городе пять лет, сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

В 2015 году уголовное дело в отношении банды было направлено в суд. В марте 2018 года городской суд Гурьевска признал фигурантов дела виновными в грабежах, разбоях, вымогательстве и незаконном хранении оружия. семь осужденных получили срок от 3 лет восьми месяцев до восьми лет лишения свободы. Один участник группировки был осужден условно. Осужденные пытались обжаловать приговор городского суда, но Кемеровский областной суд оставил его без изменения.

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