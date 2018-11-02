Кузбасские школьники расскажут сверстникам про универсальный код безопасности

СЕГОДНЯ 07:07 2018-11-02T07:07:06+03:00

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Губернатор Кемеровской области посетил подмосковный оздоровительный лагерь «Детский наукоград» и пообщался с кузбасскими школьниками – участниками смены «Универсальный КОД безопасности». Общаясь с ребятами, Сергей Цивилев обратил внимание на проблему увлечения гаджетами, которые отключают их от реальности.

– На улице очень много машин, их огромное количество. Эта ситуация очень опасна, жизнь наказывает за невнимательность и уход в виртуальную жизнь. Можно уделять время гаджетам и музыке, но не на улице, где подстерегает множество опасностей. Нужно всегда помнить, что реальность не в компьютере или на смартфоне. Реальность здесь на земле, – поделился своими мыслями со школьниками Сергей Цивилев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/676074" frameborder="0"></iframe> Губернатор Кузбасса в "Детском наукограде".

Смена «Универсальный КОД безопасности» стартовала 27 октября. В ней участвуют 90 кузбасских подростков-активистов. В лагере они научатся основам создания современных медиапродуктов, будут развивать навыки работы с аудиторией, составлять тексты выступлений. В финале участники будут защищать свои проекты. В Кемеровскую область школьники вернутся 7 ноября.

Обсуждая программу обучения, Сергей Цивилев и ребята договорились, что по приезду выпускники смены проведут в своих школах занятия по теме «Универсальный КОД Безопасности», на которых поделятся полученными знаниями.