Сергей Цивилев встретился с Валентиной Матвиенко в Москве

СЕГОДНЯ 07:54 2018-11-02T07:56:44+03:00

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Москве. Во время встречи Валентина Матвиенко поздравила Цивилева с победой на выборах.

– Хочу вас поздравить с избранием, причем с таким доверием, которое вам оказали жители Кемеровской области. Я искренне поздравляю вас с таким хорошим положительным результатом. Трудно получить такое доверие, но еще труднее удержать эту планку доверия, – сказала Валентина Матвиенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/676077" frameborder="0"></iframe> Встреча Цивилева с Матвиенко.

Она отметила, что Кемеровская область – сложный, шахтерский край, и здесь есть проблемы, которые нужно решать. И Совет Федерации, в свою очередь, готов оказывать губернатору и Кузбассу всяческую поддержку.

– Не на курорт вас явно послали, вас послали на очень ответственную, очень серьезную работу, поэтому хочется вам пожелать успехов, – заключила Матвиенко.

Сергей Цивилев поблагодарил председателя верхней палаты парламента России. Во время встречи он заметил, что Кемеровская область изменила представительство в Совете Федерации, и его члены будут принимать активное участие в работе российского парламента.