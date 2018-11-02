2018-11-02T07:56:44+03:00
Политика

Сергей Цивилев встретился с Валентиной Матвиенко в Москве

Председатель Совета Федерации поздравила губернатора Кузбасса с победой на выборах [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото, видео: АКОФото, видео: АКО
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Москве. Во время встречи Валентина Матвиенко поздравила Цивилева с победой на выборах.

– Хочу вас поздравить с избранием, причем с таким доверием, которое вам оказали жители Кемеровской области. Я искренне поздравляю вас с таким хорошим положительным результатом. Трудно получить такое доверие, но еще труднее удержать эту планку доверия, – сказала Валентина Матвиенко.

Встреча Цивилева с Матвиенко.

Она отметила, что Кемеровская область – сложный, шахтерский край, и здесь есть проблемы, которые нужно решать. И Совет Федерации, в свою очередь, готов оказывать губернатору и Кузбассу всяческую поддержку.

– Не на курорт вас явно послали, вас послали на очень ответственную, очень серьезную работу, поэтому хочется вам пожелать успехов, – заключила Матвиенко.

Сергей Цивилев поблагодарил председателя верхней палаты парламента России. Во время встречи он заметил, что Кемеровская область изменила представительство в Совете Федерации, и его члены будут принимать активное участие в работе российского парламента.

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