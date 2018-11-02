2018-11-02T08:27:01+03:00
Общество

В Кузбассе число заболевших ОРВИ за неделю превысило 14 тысяч

Больше 76 процентов заболевших – дети
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Кемеровский области наблюдается сезонный уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями. За прошлую неделю ОРВИ в Кузбассе заболели 14,5 тысячи человек.

С 22 по 28 октября в медицинские организации Кемеровской области по поводу ОРВИ обратились 14,5 тысячи человек. Причем 11,1 тысячи (76,9 процента) – дети.

– За неделю исследован клинический материал от 82 больных ОРВИ. Этиология заболевания установлена у 22 больных (26,8 %). В клиническом материале у 21 больного идентифицированы аденовирусы. У одного больного причиной заболевания стал бокавирус, – сообщили в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Стоит отметить, что число заболевших на прошедшей неделе несколько меньше, чем на предыдущей. С 15 по 21 октября в больницы по поводу заболевания ОРВИ обратились 14,66 тысячи кузбассовцев, в том числе 11,1 тысячи детей.

Также специалисты напоминают, что в регионе продолжается прививочная кампания по гриппу.

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