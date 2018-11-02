Междугородние автобусы в Кузбассе будут ходить по-другому
В Кузбассе утвердили режим работы пригородных и международных автобусов на ноябрьские праздники. Об этом сообщили в компании «Кузбасспассажиравтотранс».
Так, в пятницу и субботу, 2 и 3 ноября, внутриобластные междугородние и пригородные маршруты будут работать по обычному расписанию. 4 ноября автобусы будут ходить по расписанию вторника, 5 ноября – по расписанию воскресенья, 6 ноября – по расписанию понедельника. Далее пассажироперевозки будут осуществляться согласно расписанию соответствующих календарных дней.
«Графики движения межрегиональных маршрутов, выполняемых по отдельным дням недели, оставлены без изменений», - сообщили в «Кузбасспассажиравтотрансе».
В компании заметили, что в праздничные дни ожидается повышенный пассажиропоток, поэтому кузбассовцам рекомендуют приобретать билеты заранее.