2018-11-02T09:01:28+03:00
Общество

Междугородние автобусы в Кузбассе будут ходить по-другому

Речь идет об изменении расписания на ноябрьские праздники
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: fotobus.ruФото: fotobus.ru
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В Кузбассе утвердили режим работы пригородных и международных автобусов на ноябрьские праздники. Об этом сообщили в компании «Кузбасспассажиравтотранс».

Так, в пятницу и субботу, 2 и 3 ноября, внутриобластные междугородние и пригородные маршруты будут работать по обычному расписанию. 4 ноября автобусы будут ходить по расписанию вторника, 5 ноября – по расписанию воскресенья, 6 ноября – по расписанию понедельника. Далее пассажироперевозки будут осуществляться согласно расписанию соответствующих календарных дней.

«Графики движения межрегиональных маршрутов, выполняемых по отдельным дням недели, оставлены без изменений», - сообщили в «Кузбасспассажиравтотрансе».

В компании заметили, что в праздничные дни ожидается повышенный пассажиропоток, поэтому кузбассовцам рекомендуют приобретать билеты заранее.

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