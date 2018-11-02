В Анжеро-Судженске КамАЗ сбил 13-летнюю девочку на «зебре»

СЕГОДНЯ 10:10 2018-11-02T10:11:19+03:00

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В Анжеро-Судженске водитель КамАЗа сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка с травмами доставили в больницу.

Дорожный инцидент произошел 1 ноября около 19.15 на улице Матросова. 13-летняя школьница переходила дорогу по «зебре» напротив дома №117, и на нее наехал водитель КамАЗа. С ушибами и ссадинами девочку доставили в центральную городскую больницу, сообщили в ОГИБДД по Анжеро-Судженску.

По данному факту проводится административное расследование. Сотрудники Госавтоинспекции просят участников дорожного движения быть внимательными – водителям следует учитывать погодные условия и соблюдать безопасный скоростной режим. А пешеходам, прежде чем перейти дорогу, следует убедиться в собственной безопасности. Кроме того, вовремя предупредить водителя о нахождении пешехода на проезжей части помогут световозвращающие элементы, которые следует использовать на одежде в темное время суток.