Появилось видео поисков тела застреленного в Кемерове подростка

СЕГОДНЯ 10:34 2018-11-02T10:34:41+03:00

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Следственный комитет России опубликовал видео поисков тела подростка, которого застрелили в поселке Комиссарово и вывезли в другой район города. Подозреваемый в убийстве мальчика находится в СИЗО.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/676109" frameborder="0"></iframe> Поиск тела застреленного в Кемерове подростка.Автор: СКР

Случай произошел в третьей декаде октября. В полицию обратилась жительница Кемерова, которая сообщила об исчезновении ее 16-летнего подростка. Оказалось, что мальчик с другом забрался на территорию недостроенного дома, где был настигнут братом хозяина стройки. Мужчина застрелил подростка из охотничьего ружья. После вместе с братом он вывез тело в лес и закопал.

На кадрах, которые опубликовал Следком, видно, что для поисков тела привлекали кинологов с собаками. После правоохранители раскопали и подняли на поверхность тело 16-летнего погибшего.

Как стало известно, мальчик воспитывался в одном из детских домов областного центра, из которого он ушел, чтобы навестить мать.