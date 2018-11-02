В Кемерове осудили водителя маршрутки, из которой на ходу выпала горожанка

СЕГОДНЯ 11:48 2018-11-02T11:49:25+03:00

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В Кемерове суд вынес приговор водителю маршрутки, по вине которого горожанка выпала и салона транспортного средства и ударилась головой. Мужчине ограничили свободу на один год.

Инцидент произошел в мае этого года в районе остановки «Железнодорожный вокзал». Водитель транспортного средства начал движение с открытыми дверьми, в результате чего из автобуса выпала 72-летняя женщина. С черепно-мозговой травмой ее доставили в больницу. Позже пациентка скончалась от «причин, не связанных с дорожно-транспортным происшествием», сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что водитель полностью признал свою вину, раскаялся, а также оказал помощь родственникам потерпевшей. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности.

Заводский районный суд Кемерова признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы. Также мужчине на шесть месяцев запретили управлять транспортными средствами.