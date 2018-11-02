2018-11-02T11:49:25+03:00
Общество

В Кемерове осудили водителя маршрутки, из которой на ходу выпала горожанка

Мужчине ограничили свободу и запретили садиться за руль
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Пенсионерка скончалась в больницеПенсионерка скончалась в больницеФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

В Кемерове суд вынес приговор водителю маршрутки, по вине которого горожанка выпала и салона транспортного средства и ударилась головой. Мужчине ограничили свободу на один год.

Инцидент произошел в мае этого года в районе остановки «Железнодорожный вокзал». Водитель транспортного средства начал движение с открытыми дверьми, в результате чего из автобуса выпала 72-летняя женщина. С черепно-мозговой травмой ее доставили в больницу. Позже пациентка скончалась от «причин, не связанных с дорожно-транспортным происшествием», сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что водитель полностью признал свою вину, раскаялся, а также оказал помощь родственникам потерпевшей. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности.

Заводский районный суд Кемерова признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы. Также мужчине на шесть месяцев запретили управлять транспортными средствами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новокузнецке нашли пропавшего несколько месяцев назад работника ЗСМК
Появилось видео поисков тела застреленного в Кемерове подростка
В Анжеро-Судженске КамАЗ сбил 13-летнюю девочку на «зебре»
Междугородние автобусы в Кузбассе будут ходить по-другому
В Кузбассе число заболевших ОРВИ за неделю превысило 14 тысяч
Сергей Цивилев встретился с Валентиной Матвиенко в Москве
Кузбасские школьники расскажут сверстникам про универсальный код безопасности
В Гурьевске осудили банду «волосатиков»
В Мариинске семья пенсионеров торговала опасным алкоголем
Житель Кемерова покусал полицейского
В Новокузнецке подешевели овощи и подорожали яйца
В Кузбассе экс-фигуранту дела о банде «Ильинские» выплатят 1 миллион рублей
В Кузбассе родилось 19 «богатырей»
В Кузбассе прокурор добился ремонта детской площадки
В Кемерове на остановке нашли труп женщины
Победительницей конкурса «Мисс Кузбасс 2018» стала участница №1
В Кузбассе детей наградили за спасение жизней
В Кузбассе служебный пес нашел пропавшего школьника
Житель Кузбасса насмерть сбил женщину и скрылся
Сына экс-начальницы Госстройнадзора Кузбасса арестовали до 25 декабря
«Пешком быстрее»: Кемерово встал в десятибалльных пробках
Фигуранта дела «Зимней вишни» Чередниченко арестовали до 25 декабря
Живущего в Испании фигуранта дела «Зимней вишни» арестовали заочно
С 17 ноября из Новокузнецка будет отправляться «Шерегеш-экспресс»