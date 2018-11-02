В Кемерове осудили водителя маршрутки, из которой на ходу выпала горожанка
В Кемерове суд вынес приговор водителю маршрутки, по вине которого горожанка выпала и салона транспортного средства и ударилась головой. Мужчине ограничили свободу на один год.
Инцидент произошел в мае этого года в районе остановки «Железнодорожный вокзал». Водитель транспортного средства начал движение с открытыми дверьми, в результате чего из автобуса выпала 72-летняя женщина. С черепно-мозговой травмой ее доставили в больницу. Позже пациентка скончалась от «причин, не связанных с дорожно-транспортным происшествием», сообщили в прокуратуре Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что водитель полностью признал свою вину, раскаялся, а также оказал помощь родственникам потерпевшей. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности.
Заводский районный суд Кемерова признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы. Также мужчине на шесть месяцев запретили управлять транспортными средствами.