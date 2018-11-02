Сторож не заметил: В Белове студенты украли у замдиректора принтер и блок от компьютера
В Белове студенты украли из кабинета заместителя директора одного из городских техникумов оргтехнику. Возбуждено уголовное дело.
В дежурную часть полиции обратился представитель городского техникума. Он сообщил, что ночью неизвестные проникли в кабинет замдиректора по хозяйственной части. Причем они сумели открыть входную дверь кабинета, оставшись незамеченными местным сторожем. Молодые люди вынесли из учебного учреждения блок от компьютера, принтер и сканер. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.
Полицейские установили и задержали похитителей. Ими оказались двое уроженцев Гурьевска 17 и 18 лет. Примечательно, что студенты учатся в другом образовательном учреждении. Юноши раскаялись в содеянном, но это не спасло их от уголовного дела.