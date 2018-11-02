Кузбассовцев приглашают на концерты иеромонаха Фотия

СЕГОДНЯ 13:23 2018-11-02T13:23:11+03:00

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Честная, настоящая, искренняя музыка, которая льется из души и попадает прямо в сердце, наполняя его покоем и радость – именно это ожидает кузбассовцев, которые придут на концерты иеромонаха Фотия.

Миллионы россиян – и не только! – с удовольствием слушают музыкальные композиции в исполнении самого необычного монаха современной России. Каждое его выступление - это всегда знак качества. Но непрофессионалы могут не знать, в чем его секрет. Тайна волшебного звучания заключена в технике бельканто, придуманной когда-то итальянцами, которой тенор владеет блестяще. Истинных почитателей его таланта он, безусловно, вдохновляет.

Артистическую манеру иеромонаха Фотия отличает высокая вокальная культура, богатство тембровой нюансировки, отточенность фразировки, необыкновенное сценическое обаяние. Разносторонний и тонкий художник, он с равным успехом поет лирические и драматические произведения, репертуар его огромен – около ста песен. А в программу Большого праздничного концерта «33» войдут песни на русском, английском, итальянском, французском, испанском, грузинском и других языках.

Кузбассовцев ждут на концерте в Кемерове 19 ноября в 19:00 в Государственной филармонии Кузбасса имени Штоколова. В Новокузнецке концерт состоится 22 ноября в 19:00 в Театре металлургов.