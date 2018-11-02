Хотела скидку: Жительница Осинников перевела 250 тысяч рублей за несуществующий снегоход

СЕГОДНЯ 13:44 2018-11-02T13:45:26+03:00

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Полицейские Осинников разыскивают мошенника, которому местная жительница перевела 250 тысяч аванса за снегоход.

В дежурную часть Осинников обратилась 35-летняя женщина. Она рассказала, что увидела в Сети объявление о продаже снегохода за 500 тысяч рублей. Продавец сообщил, что готов сделать женщине скидку, если она перечислит 250 тысяч аванса. После получения предоплаты он обещал отправить технику транспортной компанией.

Горожанка согласилась и вскоре перечислила деньги на указанную карту. Однако после этого она не смогла связаться с продавцом, а объявление о продаже было удалено с сайта, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейские установили, что телефон, с которого звонил продавец, зарегистрирован в республике Коми. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

Напомним, на этой неделе в управлении МВД Кузбасса состоялся брифинг, где сотрудники полиции рассказали о самых популярных мошенничествах, а также показали, как действуют аферисты.

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– 57 процентов дистанционных мошенничеств совершаются с использованием интернет-сайтов покупки-продажи товаров и услуг. Тут существует два вида обмана: первый - когда мошенник выставляет объявление о продаже какого-либо товара и потерпевший переводит деньги в счет оплаты. Второй способ более изощренный, потому что мошенники, наоборот, звонят гражданам по поданному ими объявлению и предлагают предоплату, но для этого просят сообщить все реквизиты банковской карты, в том числе CVV-код, находящийся на обратной стороне карты и пароли доступа к мобильному банку, – рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Кемеровской области Певал Сенафонкин. (подробности)