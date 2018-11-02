2018-11-02T14:38:13+03:00
Происшествия

После отравления на заводе семи новокузнечан возбуждено уголовное дело

Следственный комитет расследует факт загрязнения атмосферы
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту загрязнение атмосферы на территории одного из предприятий города Новокузнецка.

21 сентября 2018 года семь работников одного из предприятий города Новокузнецка были доставлены в больницу с признаками отравления. Всего 49 сотрудников обратились в медпункт предприятия с жалобами на плохое самочувствие. При обследовании врачи обнаружили, что у каждого из них в крови превышена концентрация окиси углерода. Предположительно, в этот день произошел выброс вредных веществ в атмосферный воздух.

- В рамках расследования уголовного дела будет проведена экологическая экспертиза, которая определит точный источник выбросов на предприятии, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Также будут установлены должностные лица, ответственные за надлежащую эксплуатацию установок, регулирующих выбросы в атмосферу.

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