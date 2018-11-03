Не дали в кредит: Кузбасский студент ограбил салон сотовой связи
В Междуреченске студент ограбил салон сотовой связи. Молодой человек украл с витрины желаемый гаджет после того, как ему отказали в кредите.
В дежурную часть полиции обратилась работница салона сотовой связи. Она сообщила, что один из посетителей похитил с витрины мобильный телефон стоимостью 11 тысяч рублей.
Студент разбил витрину в салоне сотовой связи в Междуреченске.
Подозреваемым оказался 23-летний студент одного из городских вузов. Он пояснил, что накануне пришел в салон, чтобы приобрести телефон в кредит, но ему отказали. Молодой человек ушел, но вскоре вернулся, разбил витрину и забрал желаемый гаджет. Этот момент запечатлели камеры наблюдения.
В ходе личного досмотра у студента изъяли похищенный телефон. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.