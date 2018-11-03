В Кемерове пропал 18-летний местный житель

СЕГОДНЯ 04:17 2018-11-03T04:17:48+03:00

Молодой человек перестал выходить на связь в середине октября

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В Кемерове идут поиски 18-летнего Никиты Чалого. Молодой человек перестал выходить на связь с середины октября.

Ориентировки появились в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс» в социальной сети. Чалый Никита Сергеевич 2000 года рождения перестал выходить на связь 16 октября. Больше двух недель его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 168 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза серые. Во что был одет молодой человек в момент исчезновения неизвестно.

Всех, кто видел парня после 16 октября, просят позвонить по телефонам: 8 800 700 5452 или 112.