2018-11-03T04:17:48+03:00
Общество

В Кемерове пропал 18-летний местный житель

Молодой человек перестал выходить на связь в середине октября
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: "Лиза Алерт Кузбасс" / "ВКонтакте"Фото: "Лиза Алерт Кузбасс" / "ВКонтакте"
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В Кемерове идут поиски 18-летнего Никиты Чалого. Молодой человек перестал выходить на связь с середины октября.

Ориентировки появились в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс» в социальной сети. Чалый Никита Сергеевич 2000 года рождения перестал выходить на связь 16 октября. Больше двух недель его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 168 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза серые. Во что был одет молодой человек в момент исчезновения неизвестно.

Всех, кто видел парня после 16 октября, просят позвонить по телефонам: 8 800 700 5452 или 112.

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