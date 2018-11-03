2018-11-03T05:06:13+03:00
Общество

Житель Новокузнецка пять раз попался на пьяной езде

В октябре его приговорили к наказанию в колонии-поселении, но он снова нарушил закон
Екатерина БОРМОТОВА
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Архив "КП"Архив "КП"Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Новокузнецке местный житель пять раз попался на пьяной езде. В октябре мужчина получил очередное наказание за нетрезвую езду, но снова сел за руль пьяным.

Ночью сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Волга», который двигался с нарушением правил дорожного движения. За рулем был 35-летний местный житель. Медицинское освидетельствование показало, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Допустимая норма алкоголя в выдыхаемом воздухе была превышена в девять раз – 1,52 промилле при разрешенных 0,16, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Также выяснилось, что задержанный уже четыре раза привлекался к уголовной ответственности за управление в нетрезвом виде. В октябре суд приговорил его к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, однако это не остановило мужчину, и он вновь преступил закон. В отношении новокузнечанина возбуждено очередное уголовное дело.

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