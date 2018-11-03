2018-11-03T05:56:14+03:00
Происшествия

В Междуреченске пассажир ограбил таксиста

Мужчина подсунул водителю фальшивку
Кирилл ЧАЩИН
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В Междуреченске пассажир ограбил таксиста. Он обманул его поддельной купюрой и сбежал со сдачей.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, водитель таксомоторной компании обратился в полицию. Он сообщил, что клиент расплатился купюрой «банка приколов» и скрылся со сдачей в 1900 рублей.

Как выяснили полицейские, водитель подвозил двух пассажиров. В конечной точке один из них протянул купюру в 2000 рублей. Водитель сдал 1900 рублей сдачи и сразу же обнаружил, что банкнота поддельная. Мужчина потребовал вернуть деньги, одна оба пассажира убежали. Полицейские поймали подозреваемого, которым оказался многократного судимый 30-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит четыре года тюрьмы.

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