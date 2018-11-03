2018-11-03T06:28:18+03:00
Происшествия

В Кемерове автобус врезался в иномарку

Фото с места появились в сети
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: "ВКонтакте"/Регион-42Фото: "ВКонтакте"/Регион-42
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В Кемерове водитель иномарки столкнулся с пассажирским автобусом. По предварительным данным, никто не пострадал.

Авария произошла в пятницу вечером на пересечении улицы Вахрушева и Нахимова. Пользователи соцсети опубликовали фотографии с места аварий, на которых видно, что автобус двигался по Вахрушева в сторону центра города. С ним столкнулся красный автомобиль Renault Sandero Stepway. От удара у легковушки оказалась вмята права передняя дверь и крыло, повреждена правая арка. Автобус получил повреждение в районе левой фары. По пострадавших в аварии пока не сообщается.

«Права покупать не надо. Под знак кирпич поперлась надо было в хлам размочить . А то сидит и ревет как младенец (авторский стиль и орфография сохранены)», – написал в сети Владимир Перцев.

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