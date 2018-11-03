2018-11-03T07:07:23+03:00
Происшествия

Жительница Кузбасса дала мошеннику денег на баню

Аферист представился простуженным сыном
Кирилл ЧАЩИН
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Баня должна была вылечить простуженного мужчинуБаня должна была вылечить простуженного мужчинуФото: Константин НАГОВИЦЫН
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Жительница Киселевска перевела мошеннику пять тысяч рублей на поход в баню. Аферист представился сыном женщины.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, 73-летней женщине на мобильный телефон позвонил незнакомец, который представился ее сыном.

– Пенсионерка обратила внимание на то, что голос у звонившего был хриплый, и она предположила, что сын простыл. Звонивший подтвердил, что заболел и ему необходимо сходить в баню, на посещение которой попросил у новокузнечанки деньги, – рассказали в полиции.

После этого женщина положила трубку и позвонила на известный номер сына, который живет в Кемеровею. Однако родственник не ответил. Тогда женщина заняла у соседки пять тысяч рублей и перевала на номер банковской карты, который продиктовал аферист. Когда же женщине удалось связаться с сыном, он рассказала, что не звонил ей и не просил денег. Пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенника и пошла в полицию.

Стражи порядка смогли вычислить и задержать злоумышленника. Им оказался 34-летний оказался житель Киселевска, ранее судимый за аналогичные преступления. Теперь ему грозит пять лет тюрьмы.

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