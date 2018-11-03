В Кемерове больше 30 человек тушили частный дом
В Кемерове ночью загорелся частный дом и надворные постройки. Возгорание тушили более 30 спасателей.
Как сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области, сообщение о пожаре на улице Стародинамитная в рудничном районе Кемерова поступило в 23.02. На место выехали восемь единиц техники и 21 спасатель. Когда пожарный прибыли на место горел жилой дом, веранда и рубленая постройка. Потушить огонь удалось в 00.30.
– Сгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши дома, веранды, обгорели стены внутри дома и веранды. Надворная постройка сгорела полностью, – рассказали в пресс-службе МЧС.
Предварительной причиной возгорания пожарные называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.