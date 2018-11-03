2018-11-03T07:34:01+03:00
Происшествия

В Кемерове больше 30 человек тушили частный дом

Пожар произошел в Рудничном районе
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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В Кемерове ночью загорелся частный дом и надворные постройки. Возгорание тушили более 30 спасателей.

Как сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области, сообщение о пожаре на улице Стародинамитная в рудничном районе Кемерова поступило в 23.02. На место выехали восемь единиц техники и 21 спасатель. Когда пожарный прибыли на место горел жилой дом, веранда и рубленая постройка. Потушить огонь удалось в 00.30.

– Сгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши дома, веранды, обгорели стены внутри дома и веранды. Надворная постройка сгорела полностью, – рассказали в пресс-службе МЧС.

Предварительной причиной возгорания пожарные называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

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