Кемеровская школа вошла в 100 лучших по стране
Кемеровская школа № 31 имени вошла в число 100 лучших школ страны. Об этом сообщили в администрации города.
В Санкт-Петербурге прошел всероссийский образовательный форум, в котором приняли участие более 150 образовательных организаций России, в том числе кемеровская школа №31. Ее представлял руководитель музея имени В.Д. Мартемьянова. В первый день кемеровчане выступили с докладом на тему «Роль музея школы в патриотическом воспитании школьников». На второй день кемеровскую школу назвали в числе победителей конкурса «Лучшая школа России - 2018». Также школа стала победителем в номинации «Лидер в патриотическом воспитании школьников».