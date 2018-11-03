Кемеровская школа вошла в 100 лучших по стране

СЕГОДНЯ 10:40 2018-11-03T10:40:24+03:00

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Кемеровская школа № 31 имени вошла в число 100 лучших школ страны. Об этом сообщили в администрации города.

В Санкт-Петербурге прошел всероссийский образовательный форум, в котором приняли участие более 150 образовательных организаций России, в том числе кемеровская школа №31. Ее представлял руководитель музея имени В.Д. Мартемьянова. В первый день кемеровчане выступили с докладом на тему «Роль музея школы в патриотическом воспитании школьников». На второй день кемеровскую школу назвали в числе победителей конкурса «Лучшая школа России - 2018». Также школа стала победителем в номинации «Лидер в патриотическом воспитании школьников».