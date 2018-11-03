На трассе в Кузбассе образовалась огромная пробка

СЕГОДНЯ 11:07 2018-11-03T11:08:58+03:00

Водители фур не могут подняться в гору

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На трассе Мариинск-Кемерово образовалась пятикилометровая пробка. Фуры не могут проехать по скользкому подъему.

«Мариинск-Кемерово дальнобой стоит километров 5 сразу после Красного яра... В гору подняться не могут», – написал очевидец.

Пользователь соцсети опубликовал фотографии огромного затора из грузовиков и легковых автомобилей.

«У меня супруга не могла доехать до деревни к родителям. Вместо 1,5 часов ехала 3 часа», – отметили в комментариях Алексей Мальцев.

Отметим, что ночью и утром Кузбасс накрыли сильные снегопады. Дорожная техника была отправлена очищать трассы в круглосуточном режиме.