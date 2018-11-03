Инспекторы ГИБДД помогают ликвидировать пробку на кузбасской трассе

СЕГОДНЯ 12:01 2018-11-03T12:02:19+03:00

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На месте затора на трассе Мариинск-Кемерово работают инспекторы ГИБДД и дорожные службы. Они стараются ликвидировать пробку.

– На месте работают экипажи. Сотрудники следят, чтобы большегрузный транспорт не вставал там. Дорожные службы помогают вытаскивать тех, кто на подъем не может выехать. Экипажи следят, чтобы аварийных ситуаций не было, – рассказали в УГИБДД по Кемеровской области.

Напомним, что на трассе произошел затор из-за грузовиков, которые не смогли преодолеть подъем в сложных дорожных условиях.