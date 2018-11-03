Снег и мокрый снег: Кузбасские синоптики рассказали о погоде в воскресенье

СЕГОДНЯ 12:23 2018-11-03T12:23:36+03:00

Снег в регионе будет идти не один день Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Синоптики рассказали о погоде на воскресенье, 4 ноября, в Кемерове и Кузбассе. Регион будет продолжать заметать снегом.

Ночью в регионе температура опуститься до -7,-12 градусов, по северу до -18 градусов. Днем в Кузбассе будет -1,-6 градусов, на севере -11 градусов. В воскресенье будет облачно, ожидается снег и мокрый снег от небольшого до умеренного, местами метели. Ветер будет западным со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порыв могут додстигать 15 метров в секунду.

В Кемерове ночью будет около -12 градусов, днем – от -4 до -6 градусов. В столице пройдет небольшой снег и мокрый снег. Ветер будет западным, скоростью 4-9 метров в секунду.