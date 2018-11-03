В Кемерове пропал 25-летний мужчина

СЕГОДНЯ 13:03 2018-11-03T13:03:34+03:00

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В Кемерове родные ищут пропавшего без вести Павла Никифорова. Мужчина ушел из дома 31 октября.

Как рассказали «Комсомольской правде» родные пропавшего, 31 октября Павел вышел из своей квартиры на улице Сарыгина и пропал. Сотовый телефон не доступен. Мужчина живет один, семьи и детей нет. После того, как он не вышел на работу, об этом сообщили его родственникам. Они подали заявление о пропаже в полицию.

Рост пропавшего составляет 175 сантиметров. У него среднее телосложение, темно-русые волосы, глаза серо-зеленые.

Родные просят все, кто что-либо знает о местонахождении Павла Никифорова сообщать об этом по телефонам:

8-923-533-42-86, 8-951-161-17-85, 8-906-925-12-91 или 02.