2018-11-03T13:03:34+03:00
Общество

В Кемерове пропал 25-летний мужчина

Горожанин ушел из дома 31 октября
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Фото: "ВКонтакте"Фото: "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В Кемерове родные ищут пропавшего без вести Павла Никифорова. Мужчина ушел из дома 31 октября.

Как рассказали «Комсомольской правде» родные пропавшего, 31 октября Павел вышел из своей квартиры на улице Сарыгина и пропал. Сотовый телефон не доступен. Мужчина живет один, семьи и детей нет. После того, как он не вышел на работу, об этом сообщили его родственникам. Они подали заявление о пропаже в полицию.

Рост пропавшего составляет 175 сантиметров. У него среднее телосложение, темно-русые волосы, глаза серо-зеленые.

Родные просят все, кто что-либо знает о местонахождении Павла Никифорова сообщать об этом по телефонам:

8-923-533-42-86, 8-951-161-17-85, 8-906-925-12-91 или 02.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские рассказали, какие машины угоняют в Кемерове
Снег и мокрый снег: Кузбасские синоптики рассказали о погоде в воскресенье
Инспекторы ГИБДД помогают ликвидировать пробку на кузбасской трассе
На трассе в Кузбассе образовалась огромная пробка
Кемеровская школа вошла в 100 лучших по стране
За сутки в Кемерове выпала десятидневная норма осадков
Ночью кузбасские трассы вышла чистить спецтехника
Под Кемеровом такси слетело с трассы
В Новокузнецке автобус насмерть сбил мужчину
В Кемерове больше 30 человек тушили частный дом
Жительница Кузбасса дала мошеннику денег на баню
В Кемерове автобус врезался в иномарку
В Междуреченске пассажир ограбил таксиста
Житель Новокузнецка пять раз попался на пьяной езде
В Кемерове пропал 18-летний местный житель
Не дали в кредит: Кузбасский студент ограбил салон сотовой связи
После отравления на заводе семи новокузнечан возбуждено уголовное дело
Хотела скидку: Жительница Осинников перевела 250 тысяч рублей за несуществующий снегоход
Кузбассовцев приглашают на концерты иеромонаха Фотия
ВТБ увеличивает доходность по розничным депозитам до 8 процентов
Сторож не заметил: В Белове студенты украли у замдиректора принтер и блок от компьютера
В Кемерове осудили водителя маршрутки, из которой на ходу выпала горожанка
В Новокузнецке нашли пропавшего несколько месяцев назад работника ЗСМК
Появилось видео поисков тела застреленного в Кемерове подростка
В Анжеро-Судженске КамАЗ сбил 13-летнюю девочку на «зебре»
Междугородние автобусы в Кузбассе будут ходить по-другому