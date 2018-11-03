2018-11-03T15:00:19+03:00
Общество

Полицейские рассказали, какие машины угоняют в Кемерове

В 2018 году преступники угнали 125 машин и мотоциклов
Кирилл ЧАЩИН
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Кемеровские инспекторы Госавтоинспекции рассказали, как действуют угонщики и какие машины они угоняют. С начала года в Кемерове было совершено 125 угонов машин и мотоциклов. Из 61 автомобиля были совершены кражи.

Как отметили в кемеровском управлении ГИБДД, на данный момент полицейские раскрыли 99 угонов и краж.

Чаще всего автомобиле угоняют в ночью из дворов многоквартирных домов. Преступников привлекают оставленная в автомобиле техника: GPS-навигаторы, видеорегистраторы, автомагнитолы, сотовые телефону и ноутбуки. Также часто крадут оставленные сумки и барсетки. Чтобы попасть в автомобиль, угонщики ломают замки и разбивают стекла.

– Наибольшим спросом у преступников, по-прежнему, пользуются отечественные автомобили всех моделей. Однако не стоит обольщаться и владельцам иномарок: злоумышленники не обделяют вниманием автомобили импортного производства, которые часто воруют на заказ, – отметил заместитель начальника ОГИБДД города Кемерово Алексей Зайцев

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