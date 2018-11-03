Полицейские рассказали, какие машины угоняют в Кемерове
Кемеровские инспекторы Госавтоинспекции рассказали, как действуют угонщики и какие машины они угоняют. С начала года в Кемерове было совершено 125 угонов машин и мотоциклов. Из 61 автомобиля были совершены кражи.
Как отметили в кемеровском управлении ГИБДД, на данный момент полицейские раскрыли 99 угонов и краж.
Чаще всего автомобиле угоняют в ночью из дворов многоквартирных домов. Преступников привлекают оставленная в автомобиле техника: GPS-навигаторы, видеорегистраторы, автомагнитолы, сотовые телефону и ноутбуки. Также часто крадут оставленные сумки и барсетки. Чтобы попасть в автомобиль, угонщики ломают замки и разбивают стекла.
– Наибольшим спросом у преступников, по-прежнему, пользуются отечественные автомобили всех моделей. Однако не стоит обольщаться и владельцам иномарок: злоумышленники не обделяют вниманием автомобили импортного производства, которые часто воруют на заказ, – отметил заместитель начальника ОГИБДД города Кемерово Алексей Зайцев