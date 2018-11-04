Хоккейный «Кузбасс» проиграл в первом матче чемпиона России

СЕГОДНЯ 04:18 2018-11-04T04:19:28+03:00

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Хоккейный «Кузбасс» в первом матче чемпионата России уступил «Уральскому трубнику» из Первоуральска. Кемеровские хоккеисты проиграли со счетом 4:5, пропустив пенальти.

Как рассказали в кузбасском клубе, первый гол на 26-й минуте забил Вадим Стасенко, а через 20 минут он сделал дубль. Перед этим отличился его партнер Вячеслав Швецов. В первом тайте в ворота хозяев попали с углового. Во втором тайме уральцы реализовали два корнера, победный мяч забил Максим Ширяев с 12-метрового на последней минуте матча.

– В первом матче нам не удалось победить, но чемпионат еще длинный. Я надеюсь, что все впереди. Я поздравляю своего коллегу. Считаю, что он переиграл меня тактически. Здесь все ответственность за матч я беру на себя. К ребятам, по большому счету, у меня нет претензий и вопросов, – отметил поле матча главный тренер «Кузбасса» Алексей Китьков.

Следующая встреча для кемеровской команды пройдет 9 ноября в Новосибирске с «Сибсельмашем».