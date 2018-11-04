Сергей Цивилев похвалил мэра Кемерова за работу

СЕГОДНЯ 04:39 2018-11-04T04:42:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Сергей Цивилев похвалил главу Кемерова Илью Середюка. Городские власти за неделю исправили все проблемы, который заметил губернатор.

Напомним, что на прошлых выходных Сергей Цивилев верхом объехал Рудничный район, где нашел немало проблем. Он отметил отсутствие освещения, стихийные свалки, разбитый мост и плохие дороги.

«Уже сегодня Илья Середюк высылает фотографии с полей: в посёлках Боровой и Крутой вывезли 17 свалок, отгрейдировали 9 улиц, установили прожекторы и отремонтировали пешеходные мосты. Продолжаются работы и в центре Кемерова — с Искитимки вывозят деревья и мусор. Рад, что городские власти быстро отреагировали и за неделю выполнили такой объем работ», – написал Сергей Цивилев на своей странице в соцсети.