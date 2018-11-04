Кемеровчанин подарил возлюбленной бабушкину шубу

СЕГОДНЯ 05:58 2018-11-04T05:58:08+03:00

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В Кемерове полицейские раскрыли кражу меховых шуб.

70-летняя жительница Заводского района Кемерова отправилась в гости к родственникам. Вернувшись домой после теплого приема, она обнаружила, что в ее собственном доме в это время кто-то побывал. Женщина открыла шкаф и схватилась за сердце: три ее шубы – из меха нутрии, норки и мутона – пропали! Сумма ущерба составила около 80 тысяч рублей.

Кемеровчанка обратилась со своей бедой в полицию и была удивлена, когда выяснилось, что злоумышленник попал в ее квартиру, открыв дверь ключом. Впрочем, вскоре стало понятно и кто причастен к преступлению. Похитителем шуб оказался 30-летний внук женщины. К слову, уже ранее судимый. Мужчина знал, когда бабушки не будет дома, и именно в это время нанес ей визит. Две украденные шубки он сдал в комиссионный магазин, а третью подарил возлюбленной

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, - рассказали о ближайшем будущем похитителя шуб в ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы.