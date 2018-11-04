В Кемерове случилось массовое ДТП с автобусом и легковушками

СЕГОДНЯ 07:15 2018-11-04T07:15:44+03:00

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В субботу вечером в Кемерове на проспекте Химиков, неподалеку от дома №24, случилось дорожно-транспортное происшествие. Два человека пострадали

Водитель автомобиля Opel Frontera в 19:40 двигался по проспекту Химиков. Он остановился на запрещающий сигнал светофора, как того велят Правила дорожного движения. Следом за легковушкой ехал автобус ЛиАЗ.

- По предварительным данным, водитель автобуса ЛиАЗ отвлекся от управления своим транспортным средством, из-за чего совершил столкновение с Opel Frontera, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области.

От удара Opel отбросило на Chevrolet Cruz, который, в свою очередь, врезался в Hyundai Lavit. В дорожно-транспортном происшествии пострадали два человека – водитель и пассажир автомобиля Opel. Обоим на месте была оказана необходимая медицинская помощь. Водителю иномарки потребовалась госпитализация.