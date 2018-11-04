Кемеровчанин кулаками помял проезжавший мимо автомобиль

СЕГОДНЯ 07:40 2018-11-04T07:41:07+03:00

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Накануне вечером в Кемерове произошел инцидент. Здесь водитель одной иномарки с кулаками набросился на чужую машину.

Владелица автомобиля Skoda Rapid, по ее словам, ехала не нарушая правил по своей полосе по улице Двужильного, затем повернула на проспект Молодежный. Здесь на нее набросился водитель автомобиля Nissan Bluebird. Мужчина попытался ударить женщину, однако та успела закрыть окно, тогда дебошир принялся наносить удары по автомобилю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/676346" frameborder="0"></iframe> Кемеровчанин с кулаками бросился на автомобиль.видео: vk.com, "Регион 42"

- Мужчина на Nissan Bluebird, управляя транспортным средством в нетрезвом виде, как выяснилось после его задержания, нанес 4-5 ударов кулаком по моей машине Skoda Rapid. По итогу замято крыло заднее, дверь, крыша, - пишет автолюбительница в социальной сети. - Прошу всех очевидцев данного происшествия откликнуться и скинуть запись с видеорегистратора.

Пока же в распоряжении женщины имеется лишь небольшое видео, которое сняли участники движения на телефон.