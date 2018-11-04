2018-11-04T08:41:29+03:00
Общество

Молодая кемеровчанка из окна торговала алкоголем

Нелегальным бизнесом женщина занимается уже давно
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове участковый уполномоченный пресек незаконную продажу спиртосодержащей продукции.

29-летняя жительница города Кемерово нигде не работает, но жить на что-то надо! Вот и повадилась он торговать алкоголем прямо из окна своей квартиры – благо, расположена она на первом этаже. Клиентов у бойкой продавщицы оказалось много, а стук в окно раздавался и днем, и ночью. Так бы и торговала женщина нелегальной продукцией, если бы в один прекрасный день не постучался в ее дверь участковый. Он изъял у кемеровчанки пластиковую бутылку на 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью – к слову, за нее хозяйка квартиры планировала выручить 160 рублей. Сейчас содержимое бутылки изучают специалисты, а торговка нелегальным алкоголем уже призналась, что приобретала спирт у незнакомых ей лиц, а вот продавала его своим постоянным клиентам.

Некоторое время назад кемеровчанку уже привлекали к ответственности за хранение и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, а теперь она снова может предстать перед судом. В свою очередь сотрудники полиции призывают кузбассовцев призывают не приобретать алкоголь с рук или через интернет: это может быть опасно для жизни.

- Обо всех фактах незаконной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции можно сообщить на телефон горячей линии в Кемерове: 8-(3842)-32-75-15, - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

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