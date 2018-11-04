Сергей Шнуров высмеял известный новокузнецкий бренд

СЕГОДНЯ 09:42 2018-11-04T10:32:45+03:00

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Сергей Шнуров, солист и основатель группы «Ленинград», в одном из постов в Twitter высмеял один из новокзунецких брендом.

Известный музыкант написал про некий новый бренд, который был основан в Новокузнецке. Шнера удивило название бренда, о чем он и рассказал своим подписчикам.

- Мужик раскрутил новый бренд свежевыжатых соков в шахтерском городке и назвал его «Медведь собрал». Я [не знаю], почему не, например, «Пес принес» или там «Бобер нарыл», - написал Сергей Шнуров.

Часть комментаторов обиделась на то, что Новокузнецк назван «шахтерским городком». Один из таких комментаторов пишет: «Москвичи и питерцы привыкли считать себя центром, а все остальное - это городки, да веси, захолустья».

- Да что вы так обиделись? А разве жители Центрального района нашего города не считают Абашево глухой деревней? – отвечают на это другие комментаторы. – И вообще, почему нам должно быть неприятно от мнения каких-то москвичей?

К слову, многие отметили, что лучшего пиара бренду было сложно придумать. Теперь о нем говорят все подписчики Шнура (и не только), а многие горожане, ранее не знакомые с брендом, собираются попробовать продукцию.