В Новокузнецке столкнулись восемь автомобилей

СЕГОДНЯ 10:08 2018-11-04T10:09:07+03:00

Шесть из них врезались друг в друга [видео]

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В Новокузнецке 3 ноября случилось курьезное дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали несколько автомобилей.

Четыре автомобиля столкнулись в дальнем Куйбышево, в переулке Сопочном, видимо, не сумев разъехаться из-за выпавшего снега. Затем к ним с интервалом в несколько минут присоединились еще два автомобиля, образовав «кучу малу». И еще два автомобиля столкнулись рядом с этой самой "кучей".

- В этих ДТП никто не пострадал, - отметили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции. – Составлены схемы, степень вины каждого участника аварии устанавливается.

Очевидцы отмечают, что количество автомобилей впечатляет, особенно если учесть, что на небольшом пятачке собрались как представители отечественного автопрома, так и именитые бренды. Среди участников ДТП замечены Lada-2107, Nissan, Renault и дорогой внедорожник Mercedes.