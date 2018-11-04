В Кемерове 17 человек тушили дом, гараж и баню

СЕГОДНЯ 10:48 2018-11-04T10:49:21+03:00

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Большой пожар случился минувшей ночью в Кемерове. Здесь на улице Правотомской сгорели гараж и баня. Также от огня пострадал дом.

Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 05:35. Очевидцы сообщали, что горит жилой дом и надворные постройки на улице Правотомской в Кемерове. На место ЧП незамедлительно выдвинулись три отделения пожарной охраны в составе 17 человек. Локализовать пожар удалось лишь в06:08, а полностью ликвидировать – в 06:18.

- В результате пожара обгорели стены бани и пристроенных надворных построек внутри и снаружи по всей площади, - сообщили подробности пожара в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Полностью на всей площади сгорела обрешетка крыши бани и надворных построек.

Кроме того, от огня серьезно пострадали стены и крыша гаража, а также обшивка стены дома на площади восемь квадратных метров. Общая же площадь пожара составила 63 квадратных метра. По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.